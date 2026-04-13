Вратарь пропустил мяч в ворота на 7-й секунде матча в Японии

Голкипер клуба из Нагасаки пропустил мяч в свои ворота уже на 7-й секунде матча в Японии, хотя его команда начинала с центра поля. Возможно, это самый быстрый автогол в истории после старта с центра.

В Болгарии аутсайдер чемпионата "Добруджа" на 98-й минуте вырвал ничью у лидера местного первенства "Левски" ударом с разворота в дальнюю девятку от штанги.

Американский гольфист Брайсон Дешамбо отправил мяч в лунку через пруд, даже не коснувшись земли. А в Перу у лидера велогонки за 100 метров до финиша сломался велосипед, и он доезжал, толкаясь одной ногой.

