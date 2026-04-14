В Сети распространились ИИ-видео, где зарубежные звезды исполняют российские хиты

В соцсетях завирусились видео, созданные искусственным интеллектом, где зарубежные исполнители исполняют российские хиты. Ролик, на котором американский рэпер Канье Уэст на стадионе в Лос-Анджелесе поет "Седую ночь" группы "Ласковый май", набрал миллионы просмотров.

Пользователи поверили в реальность выступления, но видео оказалось создано нейросетью. Автор ИИ-кавера August Septemberov рассказал, что не ожидал такого охвата, а когда певец Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов. – Прим. ред.) выложил ролик на свою страницу, это стало для него "супер-вау-эффектом".

