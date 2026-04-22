Гимн России стал чаще звучать на международных турнирах. Впервые с 2022 года его исполнили на матче национальной команды по игровым видам спорта. Накануне российские ватерполистки на предварительном этапе Кубка мира во втором дивизионе встречались с командой Аргентины.

Встреча завершилась победой россиянок со счетом 33:11. В рамках этапа сборной предстоит еще две игры. В среду, 22 апреля, российская команда сыграет против Германии, а завтра встретится с ЮАР. В обеих встречах российская команда считается безоговорочным фаворитом.

