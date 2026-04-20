Петербургский "Зенит" вышел на первое место в чемпионате России. Подопечные Сергея Семака обыграли махачкалинское "Динамо" с минимальным счетом. "Краснодар" сыграл вничью с "Балтикой" и отстает от "Зенита" на одно очко.

Теннисистка Людмила Самсонова выиграла парный турнир в Штутгарте. Самсонова выступала вместе с американкой Николь Меличар-Мартинес. Дуэт обыграл латвийско-китайскую пару за 50 минут со счетом 6:1, 6:1. Соперницы взяли всего два гейма.

