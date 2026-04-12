Мусаев ответил на критику стартового состава "Краснодара" в матче с "Зенитом"

12 апреля "Краснодар" в битве лидеров Мир Российской Премьер-лиги на выезде сыграл вничью с "Зенитом" из Санкт-Петербурга со счетом 1:1. При этом хозяева доигрывали матч вдесятером после удаления Педро под конец второго тайма. О главном матче 24-го тура расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Краснодар" – 1:1 (1:0)

Голы: Вендел, 27 – Оласа, 69.

"Зенит": Адамов, Дркушич, Дивеев, Нино, Дуглас Сантос (Алип, 90+), Барриос, Вендел, Луис Энрике, Глушенков, Джон Джон (Педро, 71), Соболев.

"Краснодар": Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Джованни (Пальцев, 88), Ленини, Дуглас Аугусто, Сперцян, Кривцов (Мозес, 88), Батчи (Боселли, 79), Кордоба.

Предупреждения: Дркушич, 44, Кривцов, 50, Ленини, 86, Соболев, 90+.

Удаления: Педро, 78.

В День космонавтики футбольная Россия получила по-настоящему звездный матч: битва лидеров РПЛ, "Зенита" и "Краснодара".

Чуть впереди была ракета Мурада Мусаева: у южан 52 очка, в то время как у подопечных Сергея Семака в копилке 51 балл. Кроме них, никто в чемпионскую гонку, судя по всему, уже не вмешается, так как отрыв от идущего третьим "Локомотива" составлял 7 и 6 очков соответственно. Да еще и номинальные преследователи в 24 туре как под копирку потеряли очки.

При этом Мусаев к во многом определяющей битве в чемпионской гонке получил головную боль из-за проблем с составом. У "Краснодара" и без того узкая обойма, а тут еще и основной вингер Виктор Са получил травму до конца сезона, а опорник Александр Черников – дисквалификацию. У "Зенита" же набор исполнителей внушительный: из основных потерь – разве что повреждение у крайнего защитника Густаво Мантуана. А так – перебирай варианты расстановки, сколько хочешь.

Вместо Мантуана Сергей Семак отрядил на правый край обороны Ваню Дркушича, где словенец, будучи центральным защитником, смотрелся вполне убедительно. Это, конечно, не про подключения в атаку, но зато про надежность у своих рубежей. Плюс на острие нападения, по сравнению с проигранным матчем "Спартаку" в Кубке России, вернулся Александр Соболев. Джон Дуран, который умудрился у битве с красно-белыми пробежать меньше вратаря "Зенита" Евгения Латышонка, закономерно отправился на скамейку ждать нового шанса. Да еще и "Краснодар" для Соболева – настоящий подарок: целых 10 голов в ворота "быков" за карьеру.

У "Краснодара" же край атаки отдали на откуп Никите Кривцову, а середину поля в пару к Дугласу Аугусто – Кевину Ленини. Но для "быков" ключевое, что в строю лидеры: один из главных креативщиков РПЛ, лучший ассистент турнира Эдуард Сперцян (14 голевых передач) и лучший бомбардир чемпионата Джон Кордоба (14 голов). Однако у южан в Петербурге регулярно возникают проблемы: последняя победа на берегах Невы датирована аж 7 апреля 2018 года, когда "Зенит" еще тренировал Роберто Манчини.

В унисон Дню космонавтики, реактивные двигатели этого матча завелись с первых же минут. Дело даже пахло дракой: уж больно заведенными вышли футболисты, и в особенности Александр Соболев, который, как и подобает "плохому мальчику", задирал соперника при первой же возможности.

В то же время, несмотря на отменный темп игры, моментов было создано не так уж и много. Зато "Зенит" сумел отличиться аж дважды – правда, легитимно лишь раз. Сначала пришел отмененный гол: Максим Глушенков, который отдал голевой пас на Луиса Энрике, крепко залез в офсайд. А вот на 27-й минуте все было в пределах правил: Вендел вырезал диагональ слева направо на Луиса Энрике, сам побежал в штрафную открываться под передачу партнера, подработал под правую и уложил снаряд низом в левый от себя угол – 1:0.

"Краснодар" же к голу тоже был близок дважды, но эти моменты больше тянут на полуголевые. Однажды сработал стандарт: Сперцян после подачи углового нашел на ближней штанге голову Никиты Кривцова, тот скидывал на дальнюю, но безадресно. Плюс ближе к концу первой половины Кевин Ленини увидел коридор для дальнего выстрела и шарахнул в перекладину. В остальном же – глухо, а главное – Джон Кордоба на "голодном пайке". Да, регулярно собирал фолы в борьбе с центральными защитниками, но на ударную позицию так и не вышел.



Второй тайм тоже начался с атак сине-бело-голубых, но вот нюанс: пожалуй, впервые за весь матч на 69-й минуте Кордобе дали чуть больше свободы. И колумбиец воспользовался простором блестяще. Он – в штрафной, длинная диагональ в его сторону, форвард сбрасывает мяч грудью под удар Лукасу Оласе, и сфера, словно метеорит, летит от ноги крайнего защитника точно в сетку над перчатками голкипера "Зенита" Дениса Адамова – 1:1.

А дальше хозяева оказались в еще более затруднительной ситуации. Петербургский шаттл лишился одной детали: бразилец Педро легендарно вышел на замену, войдя в игру на 71-й минуте и получив прямую красную карточку на 78-й. Вывод: нельзя в футболе бить открытыми шипами по ноге соперника, о чем главный арбитр встречи Сергей Карасев и объявил на переполненную арену на Крестовском острове.

Оказавшись в меньшинстве, "Краснодар" получил сразу два мегашанса забить второй. Для начала Эдуард Сперцян бил под перекладину, но Адамов подставил перчатки. Тут же при розыгрыше углового мяч в суматохе едва не закатился за линию, но защита "Зенита" сумела отбиться. Вынос пошел на чужого, и уже третий темп атаки закончился выстрелом Кордобы: вратарь парировал, но отскок пришелся в своего, а от его ноги – в штангу. На добивании никто из гостей сыграть не успел.

"Зенит" пытался лезть вперед даже в меньшинстве, но без особой работы для вратаря "Краснодара" Станислава Агкацева. Итоговые 1:1 по такому футболу выглядят в целом закономерно: космическая гонка в РПЛ продолжается примерно при тех же данных, что и до стартового свистка.

Об этом же на пресс-конференции сказал и главный тренер "быков" Мурад Мусаев.





Мурад Мусаев главный тренер ФК "Краснодар" Игра, как и ожидалась, получилась боевой, плотной, на кону стояло многое что для одной команды, что для другой. В первом тайме "Зенит" показал хорошее движение, забил гол. Далее мы игру отодвинули, ждали свой момент, и это произошло, были близки ко второму голу. Игра оставила хорошее впечатление, а борьба (за чемпионство. – Прим. ред.) только начинается. Ничья – заслуженный результат.

При этом Мусаева спросили на тему, которая обсуждалась в соцсетях перед игрой: в числе первых 11 вышли только два россиянина – Агкацев и Кривцов. Вписаться в лимит, позволяющий 8 легионеров на поле, помог Сперцян, который как гражданин Армении (страны ЕАЭС) таковым по регламенту не считается. И это – в клубе, который ставил задачу выводить в старте чуть ли не 11 своих воспитанников. У "Зенита" же на поле в старте было четыре россиянина.

"На сегодняшний день столько воспитанников. Кто сильнее, тот и играет. У Черникова дисквалификация, у Петрова травма. Если бы этого не было, они бы играли. А в "Зените" сколько было (россиян. – Прим. ред.)? Тоже спросите? Не устали спрашивать?" – жестко отреагировал Мусаев.

Наставник "Зенита" Сергей Семак в свою очередь сказал журналистам "Матч ТВ", что расстроен сложившимся результатом.





Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) Первый тайм был хорошим с нашей стороны, второй получился сумбурным, удаление во многом испортило ход игры. В меньшинстве сложнее стало, но нормально играли. Во втором тайме старались перестраховаться, играли по результату, учитывая, что должны были появляться свободные зоны, "Краснодару" нужно было атаковать. К сожалению, плохо сыграли на подборе в моменте с пропущенным мячом.

"Краснодар" сохранил лидерство, но теперь идет во главе таблицы с 53-мя очками, а "Зенит" – на строчку ниже с 52-мя. Впереди – еще шесть увлекательнейших туров, в которых права на ошибку из этого дуэта нет ни у кого.

И уже в 25-м обоих ждут колючие испытания. "Зенит" 19 апреля поборется в гостях с неудобным "Динамо" из Махачкалы, а "Краснодар" дома примет открытие нынешнего чемпионата калининградскую "Балтику".

