19 апреля, 14:30Происшествия
Новости мира: мужчина открыл стрельбу в центре Лас-Вегаса
Мужчина открыл стрельбу и забаррикадировался в соседнем здании в центре Лас-Вегаса. Спецназу пришлось перекрыть улицу, стрелявшего удалось задержать. Как сообщили в полиции, операция прошла без особых последствий.
Сильный ветер "впечатал" парашютиста в табло перед началом футбольного матча в Вирджинии. Около получаса зрители наблюдали, как парашютиста снимают с помощью подъемника. Он получил травмы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.