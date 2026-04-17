Беспилотники-шпионы ВВС США начали следить за Кубой. Их активность связывают с угрозами американского лидера Дональда Трампа захватить страну. Разведывательные аппараты модели "Тритон" летают вокруг острова и кружат над крупными городами. В частности, их заметили в небе над Гаваной и Сантьяго-де-Куба.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая перед студентами, заявил, что Европейский союз не сможет ослабить Россию, так как российский народ не склоняет головы даже в самых трудных обстоятельствах. Фицо подчеркнул, что ЕС сегодня не может предложить никаких мирных инициатив, а лишь повторяет призывы к продолжению конфликта. По его мнению, Евросоюз ошибочно считает, что поддержка Украины приведет к ослаблению России, но именно в этом и заключается главная проблема.

Житель Неаполя изготовил четверть всех фальшивых евро. Полицейские обнаружили подпольный цех за самодельной стеной на рельсах: там находились 31 цифровая печатная машина и 3 миллиона фальшивых купюр. Качество подделок было настолько высоким, что голограммы невозможно было отличить от настоящих. К настоящему моменту по Европе удалось распространить фальшивые банкноты на 8 миллионов евро.

