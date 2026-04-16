"Московский патруль": при пожаре в коммуналке погиб 25-летний врач-стоматолог

В коммунальной квартире на севере Москвы в Чуксином Тупике произошел пожар, предположительно из-за зарядки электросамоката или короткого замыкания в счетчике. В результате погиб 25-летний врач-стоматолог, который только закончил ординатуру и планировал свадьбу.

Еще 7 жильцов удалось спасти, одной из женщин пришлось ждать прибытия спасателей, так как окна на первом этаже были заблокированы решетками. Следователи возбудили уголовное дело, точная причина возгорания будет установлена пожарно-технической экспертизой.

