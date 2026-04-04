04 апреля, 16:40Происшествия
"Московский детектив": охотники за орденами
В июле 1983 года в Москве произошло громкое убийство. В своей квартире в центре столицы были с особой жестокостью убиты два пенсионера – знаменитый вице-адмирал Георгий Холостяков и его супруга Наталья Васильевна.
Взявшиеся за это дело сотрудники правоохранительных органов долгое время не могли понять, кто и зачем мог расправиться с пожилой парой. В результате они не просто смогли найти убийц, но и раскрыли совершенно новый вид преступного бизнеса, который только начал зарождаться в СССР.
Подробнее – в программе "Московский детектив".