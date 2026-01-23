Солнцезащитные очки президента Франции Эммануэля Макрона вызвали ажиотаж на сайте производителя после появления политика на трибуне Всемирного экономического форума в Давосе. По данным СМИ, бренд получил множество звонков от потенциальных покупателей, хотя оправ такой модели они выпускают только 200 штук в год.

Предприниматель и миллиардер Илон Маск продолжает уверять всех в своем "инопланетном происхождении". В разговоре с главой корпорации BlackRock Ларри Финком он заявил, что обладание внеземным разумом является секретом его успеха в управлении несколькими крупными компаниями.

Юг Италии уходит под воду – мощный циклон с дождями, штормовым ветром и гигантскими волнами обрушился на Сицилию. Потоки воды на улицах Палермо уносят в море даже автомобили. В самых опасных районах власти объявили эвакуацию. На помощь жителям отправляют спасателей.

