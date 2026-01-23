Форма поиска по сайту

23 января, 07:30

Политика

Солнцезащитные очки Макрона вызвали ажиотаж на сайте производителя после форума в Давосе

Солнцезащитные очки Макрона вызвали ажиотаж на сайте производителя после форума в Давосе

В Госдуме предложили ввести требования к голосу робота при звонках

Путин провел встречу с Уиткоффом в Кремле

Кортеж с Уиткоффом прибыл в Кремль

Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Москву

Самолет с Уиткоффом на борту приземлился во Внуково

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф летит в Москву

Путин провел совещание по развитию электронной промышленности в России

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 января

Песков сообщил о темах предстоящих переговоров с американскими посланниками в Кремле

Солнцезащитные очки президента Франции Эммануэля Макрона вызвали ажиотаж на сайте производителя после появления политика на трибуне Всемирного экономического форума в Давосе. По данным СМИ, бренд получил множество звонков от потенциальных покупателей, хотя оправ такой модели они выпускают только 200 штук в год.

Предприниматель и миллиардер Илон Маск продолжает уверять всех в своем "инопланетном происхождении". В разговоре с главой корпорации BlackRock Ларри Финком он заявил, что обладание внеземным разумом является секретом его успеха в управлении несколькими крупными компаниями.

Юг Италии уходит под воду – мощный циклон с дождями, штормовым ветром и гигантскими волнами обрушился на Сицилию. Потоки воды на улицах Палермо уносят в море даже автомобили. В самых опасных районах власти объявили эвакуацию. На помощь жителям отправляют спасателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политика общество за рубежом

