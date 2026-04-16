Новости мира: метро Нью-Йорка временно превратилось в оранжерею

Метро Нью-Йорка временно превратилось в оранжерею. На одной из центральных станций был замечен человек, похожий на садовника, который, вероятно, перевозил растения. Пальмы, фикусы и кустарники заняли место вдоль края платформы.

Ливни в Италии стали причиной наводнений и оползней в ряде регионов. Несмотря на быстро принятые меры, сохраняется затрудненность движения и риск аквапланирования. Более того, в некоторых районах оползень перекрыл дорогу, парализовав транспортное сообщение. На местах потоплений работают спасатели.

На Гибралтарской скале происходит уникальное природное явление, связанное с теплым средиземноморским ветром Леванте. Он может дуть несколько дней подряд, а затем внезапно прекращаться. Одним из самых заметных проявлений Леванте является облако, которое зависает над скалой и представляет собой настоящее чудо природы. Однако оно появляется только при умеренной силе ветра.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

