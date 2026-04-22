В Японии померанский шпиц по кличке Хоку стал полицейским. Он прошел отборочные испытания, опередив более 50 претендентов, в том числе немецких овчарок и представителей других крупных пород. Хоку уже приступил к патрулированию.

Сотрудники полиции отмечают, что благодаря отличному обонянию, компактным размерам и располагающей внешности шпиц сможет эффективно работать в условиях, где более крупные собаки испытывают трудности. В обязанности нового сотрудника войдут поиск пропавших людей и выслеживание преступников.

