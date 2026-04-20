Сезон нападения акул начнется с середины апреля в Красном море

Москвичам, планирующим отпуск в Египте, советуют не заплывать за буйки. С середины апреля в Красном море начинается сезон нападения акул. Большинство трагических случаев происходит именно из-за неосторожности людей.

Гид-экскурсовод Алевтина Вокрош сообщила, что с апреля у акул начинается сезон размножения. В этот период хищники становятся более активными и агрессивными в поисках пищи. Встречи с акулами наиболее вероятны в районах Шарм-эль-Шейха и Хургады.

