20 апреля
Сезон нападения акул начнется с середины апреля в Красном море
Москвичам, планирующим отпуск в Египте, советуют не заплывать за буйки. С середины апреля в Красном море начинается сезон нападения акул. Большинство трагических случаев происходит именно из-за неосторожности людей.
Гид-экскурсовод Алевтина Вокрош сообщила, что с апреля у акул начинается сезон размножения. В этот период хищники становятся более активными и агрессивными в поисках пищи. Встречи с акулами наиболее вероятны в районах Шарм-эль-Шейха и Хургады.
