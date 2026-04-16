Профессия подстригателя когтей у сурков признана сложнейшей в Китае

В Китае нашли самую сложную профессию – подстригатель когтей у сурков. Этот процесс не так прост, как кажется, поскольку животные воспринимают стрижку как стрессовую ситуацию.

Поэтому перед началом процедуры сотрудник зоопарка должен наладить контакт с животным, для чего используется проверенный способ – угощение. Только когда зверек расслабится и поймет, что угрозы нет, специалист может приступить к работе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.