Биолог Глазков предупредил об особых правилах ловли рыбы на природных территориях Москвы

В Сети появились фотографии весеннего улова столичных рыбаков: в черте города им удалось поймать огромных щуку и сома, сообщили СМИ. Связан ли такой улов с половодьем, а также какие еще виды рыб можно встретить в городе, разбиралась Москва 24.

Долгожданная рыбалка

Недавно в СМИ появились новости о том, как житель столицы смог поймать 9-килограммовую щуку около "Москва-Сити". Москвич Александр, который увлекается рыбалкой с пяти лет, признался, что, несмотря на многолетний опыт, настолько большой улов у него впервые. Чтобы вытащить рыбу на берег, потребовалась помощь нескольких человек.

"Многие всегда удивляются тому, что в московских водоемах водится рыба. И она там правда есть – мне попадались и окуни, и судаки. В тот вечер каких-то ожиданий не было, два часа особо ничего не ловилось. Уже был готов уходить, но Алена (супруга. – Прим. ред.) мне говорит: "Ну, закинь еще разок, вдруг повезет". Я так и сделал – и тут бац! Сначала подумал, что зацепился за какую-нибудь корягу, но потом "зацеп" ожил!" – рассказал рыбак газете "Метро".

Мужчина отметил, что забирать добычу не стал: сделал пару памятных фото и выпустил обратно в реку. Секунд 10–15 рыба приходила в себя, а потом быстро скрылась в водах.

Также в Сети завирусились кадры жителей Пресненского района, которые поймали сома весом 20 килограммов. До этого СМИ сообщали, что на набережной возле Киевского вокзала на крючок попался сом весом 15 килограммов.

Единение с природой

Наличие сомов и щук в Москве-реке – вполне нормальное явление, поскольку это живой водоем, где обитают крупные экземпляры, и их появление не связано с половодьем. Об этом Москве 24 рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

"Исторически судак, щука и даже осетр поднимались на нерест вплоть до Звенигорода – их вылавливали монахи Саввино-Сторожевского монастыря", – отметил он.

В свою очередь, кандидат биологических наук Павел Глазков в разговоре с Москвой 24 также подчеркнул, что сомы и щуки являются привычными обитателями водоемов Москвы и области.

"В этом году весна выдалась особенно ранней, вода быстро прогрелась, и рыба активизировалась, так что ничего удивительного в хороших, многокилограммовых уловах нет", – отметил эксперт.

По его словам, даже если в водоеме есть какие-либо загрязнения, они остаются на поверхности, то есть в верхних слоях. Рыба же обитает на глубине, где вода остается чистой.





Павел Глазков кандидат биологических наук Чаще всего в Москве и области ловят так называемый джентльменский набор: плотву, окуня и щуку. Размер улова во многом зависит от мастерства и, конечно, везения. Окунь обычно попадается некрупный – около 100–150 граммов, но бывают и настоящие трофеи весом до полутора килограммов. Плотва чаще всего весит примерно 150–200 граммов, хотя иногда удается поймать экземпляры по 300–400.

Вместе с тем специалист подчеркнул, что, в отличие от других рыб, щука отличается большим разбросом по весу: попадаются особи от килограмма, но есть и рекордные – по 16, а порой и 20. Самый крупный, конечно же, сом – эта рыба способна вырасти в реке до 40–60, а в некоторых случаях даже до 100 килограммов.

"Выбор наживки для ловли в Москве напрямую зависит от того, за каким видом собираются охотиться. Если речь идет о щуке, сейчас она хорошо клюет на блесну, а в последние годы стала очень популярна ловля на живца – обычно используют плотву или карася", – рассказал специалист.

Однако Глазков предупредил, что существует ряд мест, где ловля категорически запрещена. В первую очередь к таким относятся особо охраняемые природные территории – заповедники, природные заказники и памятники природы. Правила могут отличаться для каждой конкретной территории, поэтому перед поездкой необходимо изучить официальные сайты ведомств или конкретного места, уточнил он.

Также эксперт напомнил о важности сроков нерестового запрета, которые устанавливаются отдельно для каждого региона и даже для разных типов водоемов. Например, весной 2026 года в водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС нельзя ловить рыбу с 22 марта по 1 июня. На остальных водоемах области – с 1 апреля по 10 июня, подчеркнул специалист.

"Если говорить о том, почему рыбалка так заинтересовала молодых в возрасте от 18 до 35–40 лет, здесь ключевую роль играет блогерское направление. В последний год появилось много инфлюенсеров разных возрастов, которые ведут каналы о ловле рыбы, за ними интересно наблюдать", – отметил эксперт.

Еще одна цель – не просто поймать рыбу и съесть ее: это единение с природой, нахождение на свежем воздухе и азарт, заключил Глазков.

