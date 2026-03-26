Новости регионов: жительницы Новороссийска спасли самку лебедя, которую атаковали сородичи

Жительницы Новороссийска провели спасательную операцию для самки лебедя, которая не улетела со стаей и поселилась в одном из озер города. Сородичи отнеслись к птице враждебно. Один из лебедей начал ее атаковать. Четыре женщины вмешались, спасли лебедя и передали волонтерам. Спасенную птицу назвали Счастье. Она идет на поправку и готовится к новой жизни.

За поездку на Ferrari по набережной Ростова-на-Дону блогеру Николаю Василенко грозит административное наказание. Видео с нарушением он сам выложил в Сеть. Оно привлекло внимание МВД, где напомнили, что тротуары и пешеходные зоны – не место для суперкаров.

