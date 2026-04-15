Маленькую медведицу Дыньку привезут из Северной Осетии в Подмосковье

В Подмосковье из Северной Осетии едет маленькая медведица Дынька. Детеныша нашли в нежилой части поселка. Она была совсем одна и истошно кричала – ждала помощи.

Медвежонка обнаружил местный житель. После этого Дынька последовала за ним, но упала в реку и переохладилась. Спасатели подоспели вовремя. Сейчас Дынька едет с волонтерами в московскую клинику, ее состояние нестабильное.

