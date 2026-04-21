Взрыв произошел в Бухаресте на одной из тепловых электростанций. По данным местных информационных агентств, загорелись сразу три трансформатора. Это одно из ключевых предприятий румынской столицы. Спасатели приехали на место через несколько минут и быстро смогли локализовать огонь. Оператор станции сообщил, что электроснабжение уже в норме, но 2 тысячи кварталов остаются без горячей воды. Полное восстановление инфраструктуры может занять до 1 года.

Необитаемый остров полностью сгорел в Лапландии. Спасатели даже не пытались его тушить. Об этом рассказали очевидцы. Они несколько часов наблюдали, как пламя распространяется и следили только за тем, чтобы оно не перекинулось на соседние острова или материк. Всю округу затянуло дымом. Позже стало известно, что поджог острова – это традиция, поэтому оперативные службы заняли наблюдательную позицию.

