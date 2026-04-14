Новости мира: мощный пожар вспыхнул на заводе BYD в Китае

Мощный пожар вспыхнул на парковке компании по производству электромобилей BYD в китайской провинции Шэньчжэнь. На многоуровневом паркинге хранились тестовые прототипы машин и уже списанные автомобили. Пострадавших нет. Основные цеха предприятия пожар не затронул.

В школе турецкого города Сиверек 18-летний подросток устроил массовый расстрел. Как сообщили местные власти, пострадали 16 человек, включая 4 учителей, 10 школьников, полицейского и работника столовой. Все они госпитализированы. Как установили полицейские, молодой человек начал беспорядочную стрельбу из длинноствольного оружия на внутреннем дворе, а затем ворвался внутрь здания. На место оперативно прибыл спецназ. Во время операции по захвату нападавший был убит.

Боевая авиация Израиля атаковала 33 населенных пункта на юге Ливана с начала вторника, 14 апреля, сообщил ливанский военно-полевой источник. По его словам, в том числе бомбардировкам подвергся крупнейший город Тир. Движение "Хезболла", в свою очередь, заявило о проведении 12 боевых операций против Израиля. Были атаковали места скопления израильских военных и населенные пункты на севере страны.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.