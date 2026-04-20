Водителю в Москве грозит штраф 500 тысяч рублей за снесенный шлагбаум

Водителю в Москве грозит штраф 500 тысяч рублей за то, что он снес шлагбаум, выезжая с парковки. Инцидент произошел на улице Скаковой в Беговом районе.

Как пояснили в столичном Дептрансе, если автовладелец добровольно не возместит ущерб за порчу имущества, дело перейдет в суд. Отмечается также, что нарушитель, скорее всего, не избежит лишения прав за оставление места ДТП.

