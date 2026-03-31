31 марта, 21:35Происшествия
"Московский патруль": криминального авторитета Пискарева приговорили к пожизненному сроку
Мособлсуд вынес приговор Константину Пискареву, известному в криминальных кругах как Костя Большой, – он получил пожизненное лишение свободы.
Его сообщники также не избежали наказания, получив сроки от 8 до 24 лет. Кроме того, они обязаны в качестве компенсации выплатить родственникам погибших почти 140 миллионов рублей.
Следствие установило, что организованная преступная группировка действовала по жестокой схеме: угрозами вынуждала бизнесменов передавать доли в компаниях, а с неугодными – жестоко расправлялась.
Подробнее – в программе "Московский патруль".