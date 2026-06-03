03 июня, 21:15Происшествия
В Минске задержали москвичку, обманувшую блогеров на 10 миллионов рублей
В Минске задержана москвичка, подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Женщина предлагала блогерам и медийным личностям организовать элитные бесплатные туристические поездки. Оплатить требовалось только путешествие для их спутников.
После получения денег злоумышленница исчезала. В полицию поступило более 20 заявлений. Предварительный ущерб превысил 10 миллионов рублей.
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