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Новости

03 июня, 21:15

Происшествия

В Минске задержали москвичку, обманувшую блогеров на 10 миллионов рублей

В Минске задержали москвичку, обманувшую блогеров на 10 миллионов рублей

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В Минске задержана москвичка, подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщина предлагала блогерам и медийным личностям организовать элитные бесплатные туристические поездки. Оплатить требовалось только путешествие для их спутников.

После получения денег злоумышленница исчезала. В полицию поступило более 20 заявлений. Предварительный ущерб превысил 10 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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