06 мая, 10:00

Безопасность

В МВД рассказали об обмане родственников бойцов СВО по схеме "переезд чата"

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники начали обманывать россиян в группах, где ищут пропавших бойцов СВО, рассылая сообщения о якобы переезде чата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники оправдывают "переезд" блокировками или техническими проблемами и присылают ссылку, которая на самом деле ведет в бот, требующий номер телефона и СМС-код. После этого они воруют аккаунты пользователей.

По словам правоохранителей, подобные сообщества изначально находятся в зоне повышенного внимания, так как пользователи часто размещают там чувствительную информацию. Кроме того, аферисты могут писать личные сообщения с предложениями "помощи" или "ускорения выплат".

Ранее также сообщалось, что в преддверии Дня Победы мошенники начали звонить пожилым людям и сообщать о якобы вручении памятных медалей. Для придания своей легенде правдоподобности злоумышленники могут называть этаж и номер кабинета, где якобы будет происходить вручение наград.

Мошенники стали обманывать россиян, предлагая фейковую работу

безопасность

