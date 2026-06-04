Новости мира: 23 человека пострадали из-за шторма "Чанми" в Японии

Япония восстанавливается после шторма "Чанми". В префектуре Миядзаки волны накрывали берег, сохраняются риски наводнений и оползней. Также были зафиксированы перебои в работе транспорта и электроснабжения. Сообщается о 23 пострадавших.

С 6 июня Visa и Mastercard прекращают работу на Кубе из‑за американских санкций. При этом на острове продолжают действовать UnionPay и российская платежная система "Мир".

В Китае роботам начали присваивать 29‑значные цифровые коды для учета и контроля. Уже зарегистрировано более 28 тысяч роботов.

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