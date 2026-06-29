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29 июня, 19:12

Общество

Мишустин заявил, что кабмин продолжит работу над мерами для улучшения демографии

Фото: РИА Новости/Александр Миридонов

Кабмин продолжит работу над мерами для улучшения демографии, которая является важнейшим направлением работы правительства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями Совета палаты Совета Федерации.

Он подчеркнул, что демография также является одной из важнейших национальных целей, при этом совместно с Советом Федерации уже было много чего сделано.

"Конечно, посмотрим, что еще можно здесь сделать", – отметил Мишустин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что для России и большинства стран демография является острым вопросом. Он добавил, что в Индии демографическая ситуация выглядит иначе, так как в стране продолжается стремительный рост населения, но существующие прогнозы говорят о сокращении мирового населения уже в ближайшие десятилетия.

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