Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 18:03

Транспорт

ФТС опровергла массовые доначисления утильсбора владельцам ввезенных авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Федеральная таможенная служба (ФТС) России заявила, что доначисления утилизационного сбора владельцам автомобилей не носят массовый характер, а сообщения о наличии некой кампании не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Проверка правильности исчисления утилизационного сбора является частью ежедневной работы ФТС России", – объяснили в ФТС.

Суммы подлежащего уплате утильсбора дополнительно начисляются по результатам проверочных мероприятий, которые проводятся в трехлетний срок. Поэтому в 2026 году проверяют те транспортные средства, которые ввозились в страну в 2023-м и позднее.

При этом в ведомстве отметили, что ряд должников, которым уже была направлена информация о необходимости доплаты сбора, сталкиваются с последствиями отказа от добровольной уплаты утильсбора. В ФТС отметили, что против таких граждан используют судебное взыскание и принудительное исполнение судебного решения.

"Эти процедуры также занимают определенное время", – говорится в сообщении.

Также в ФТС разъяснили, что утилизационный сбор начисляется в случае, если участник автомобильного рынка пользовался льготным коэффициентом, не имея на это права. По закону таким правом обладают лица, ввозящие авто для личного пользования.

В службе добавили, что об использовании автомобиля в коммерческих целях говорят крупные поставки автомобилей, которые превышают разумные потребности семьи, отсутствие сведений об использовании таких авто, их быстрая продажа другим лицам.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия с помощью механизма утильсбора будет защищать собственный рынок от "лазеек" по ввозу зарубежных автомобилей через Евразийский экономический союз (ЕАЭС). По его словам, в стране на данный момент совместно с иностранными партнерами выпускается большое количество моделей автомобилей, которые при условии выполнения требований по локализации и передаче технологий считаются российскими.

Читайте также


транспортавто

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года?

Период напомнит о незакрытых проблемах с близкими и вопросах наследства

Острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака

Читать
закрыть

Почему Луна станет "клубничной" 29 июня?

Спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и примет алый оттенок

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов

Читать
закрыть

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика