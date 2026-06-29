ФТС опровергла массовые доначисления утильсбора владельцам ввезенных авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Федеральная таможенная служба (ФТС) России заявила, что доначисления утилизационного сбора владельцам автомобилей не носят массовый характер, а сообщения о наличии некой кампании не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Проверка правильности исчисления утилизационного сбора является частью ежедневной работы ФТС России", – объяснили в ФТС.

Суммы подлежащего уплате утильсбора дополнительно начисляются по результатам проверочных мероприятий, которые проводятся в трехлетний срок. Поэтому в 2026 году проверяют те транспортные средства, которые ввозились в страну в 2023-м и позднее.

При этом в ведомстве отметили, что ряд должников, которым уже была направлена информация о необходимости доплаты сбора, сталкиваются с последствиями отказа от добровольной уплаты утильсбора. В ФТС отметили, что против таких граждан используют судебное взыскание и принудительное исполнение судебного решения.

"Эти процедуры также занимают определенное время", – говорится в сообщении.

Также в ФТС разъяснили, что утилизационный сбор начисляется в случае, если участник автомобильного рынка пользовался льготным коэффициентом, не имея на это права. По закону таким правом обладают лица, ввозящие авто для личного пользования.

В службе добавили, что об использовании автомобиля в коммерческих целях говорят крупные поставки автомобилей, которые превышают разумные потребности семьи, отсутствие сведений об использовании таких авто, их быстрая продажа другим лицам.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия с помощью механизма утильсбора будет защищать собственный рынок от "лазеек" по ввозу зарубежных автомобилей через Евразийский экономический союз (ЕАЭС). По его словам, в стране на данный момент совместно с иностранными партнерами выпускается большое количество моделей автомобилей, которые при условии выполнения требований по локализации и передаче технологий считаются российскими.

