Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 18:27

Шоу-бизнес

Суд отклонил апелляцию МЧС по делу о бомбоубежище театра Бабкиной

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы по делу о бомбоубежище театра "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Речь идет о предписании столичного управления МЧС РФ, выданного театру в 2024 году. По мнению МЧС, театр должен был восстановить защитное сооружение гражданской обороны в подвале здания на Садовом кольце, которое занимает культурное учреждение.

По мнению театра, бомбоубежище возвели в 1950-е годы, но в 2000-е годы, когда учреждению передали эти помещения, там уже не было никакого оборудования, так же как и документов. Поэтому подвал использовали для хранения театральных костюмов.

Театр подал апелляцию, и в сентябре 2025 года суд отменил требование МЧС. Тогда же с ведомства взыскали 50 тысяч рублей госпошлины. Представители МЧС не согласились с этим и подали свою апелляцию уже в апреле 2026 года. Апелляционная инстанция восстановила срок на обжалование, однако по существу спора согласилась с выводами суда первой инстанции.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу – без удовлетворения", – сказано в судебных документах.

Ранее в МЧС рассказывали, что гражданам РФ предоставят доступ к адресам бомбоубежищ по всей стране на портале "Госуслуги". Любой россиянин сможет посмотреть в личном кабинете на "Госуслугах", к какому убежищу он приписан и как к нему идти в случае чрезвычайной ситуации. Это же планируется также сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации.

Читайте также


судышоу-бизнес

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года?

Период напомнит о незакрытых проблемах с близкими и вопросах наследства

Острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака

Читать
закрыть

Почему Луна станет "клубничной" 29 июня?

Спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и примет алый оттенок

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов

Читать
закрыть

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика