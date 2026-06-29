Суд отклонил апелляцию МЧС по делу о бомбоубежище театра Бабкиной

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Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы по делу о бомбоубежище театра "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Речь идет о предписании столичного управления МЧС РФ, выданного театру в 2024 году. По мнению МЧС, театр должен был восстановить защитное сооружение гражданской обороны в подвале здания на Садовом кольце, которое занимает культурное учреждение.

По мнению театра, бомбоубежище возвели в 1950-е годы, но в 2000-е годы, когда учреждению передали эти помещения, там уже не было никакого оборудования, так же как и документов. Поэтому подвал использовали для хранения театральных костюмов.

Театр подал апелляцию, и в сентябре 2025 года суд отменил требование МЧС. Тогда же с ведомства взыскали 50 тысяч рублей госпошлины. Представители МЧС не согласились с этим и подали свою апелляцию уже в апреле 2026 года. Апелляционная инстанция восстановила срок на обжалование, однако по существу спора согласилась с выводами суда первой инстанции.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу – без удовлетворения", – сказано в судебных документах.



Ранее в МЧС рассказывали, что гражданам РФ предоставят доступ к адресам бомбоубежищ по всей стране на портале "Госуслуги". Любой россиянин сможет посмотреть в личном кабинете на "Госуслугах", к какому убежищу он приписан и как к нему идти в случае чрезвычайной ситуации. Это же планируется также сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации.