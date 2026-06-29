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29 июня, 17:57

Шоу-бизнес

Мизулина призвала проверить на пропаганду наркотиков треки 9mice

Фото: телеграм-канал "9mice"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала проверить на пропаганду наркотиков треки исполнителя 9mice (настоящее имя – Сергей Дмитриев). Об этом она написала в своем канале в MAX.

По словам Мизулиной, соответствующее обращение направлено в МВД из-за многочисленных писем граждан.

В свою очередь, в Mash отметили, что призыв к проверке треков 9mice произошел из-за постов его бывших девушек. Некоторые поклонники, обратившие внимание на слова девушек, написали Мизулиной.

В СМИ отметили, что экс-девушка 9mice модель Режина Нтахомпогазе рассказывала о выкидыше, который произошел на фоне стресса. Она также обвиняла певца в связях с несовершеннолетними фанатками. Кроме того, Эрика Кикнадзе (падчерица Ивана Урганта) жаловалась на хейт из-за слухов, которые 9mice распускает о ней в московской тусовке.

Ранее суд в Москве оштрафовал рэпера ICYBANDO (настоящее имя – Иван Костин) на 15 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях. Исполнителя признали виновным в распространении произведений литературы и искусства, содержащих соответствующую информацию.

Например, лингвистическая экспертиза показала, что в совместном треке исполнителя с Пашей Техником "На детоксе" идет речь о наркотических средствах.

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