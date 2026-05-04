Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 11:32

Шоу-бизнес

С рэпера OG Buda принудительно взыскали штраф за пропаганду наркотиков

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Приставы принудительно взыскали с рэпера OG Buda (настоящее имя – Григорий Ляхов. – Прим. ред.) штраф за пропаганду наркотиков в его треках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и судебные документы.

Сумма взыскания составила 50 тысяч рублей. Его, в частности, назначили за популяризацию запрещенных веществ в одном из клипов исполнителя, а также еще четырех песнях.

Согласно актуальным на 4 мая данным, у Ляхова не осталось долга по административному штрафу. При этом завершить исполнительное производство инстанция постановила 27 апреля.

В середине марта штраф по аналогичной статье получил рэпер Pharaoh (настоящее имя – Глеб Голубин. – Прим. ред.). Никулинский суд Москвы предписал ему выплатить 80 тысяч рублей за пропаганду употребления наркотиков в четырех композициях.

Постановление о назначении наказания вступило в силу 24 марта, однако исполнитель не выплатил штраф вовремя. В связи с этим 16 апреля суд выдал исполнительный документ на принудительное взыскание.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика