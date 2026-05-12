Рэпер Ганвест оштрафован на 70 тыс руб за пропаганду наркотиков

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Ганвеста (настоящее имя – Руслан Гоминов. – Прим. ред.) на 70 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Исполнитель признан виновным в распространении произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, об их аналогах или о прекурсорах.

Согласно заключению лингвистической экспертизы, тексты песен "Никотин" и "Бардак", размещенные в соцсети "ВКонтакте", нарушают наркологическую безопасность – в них содержится положительная оценка наркотиков. Также, с точки зрения инстанции, треки способны нанести вред здоровью и развитию детей.

Более того, использование в текстах песен нецензурных выражений оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, говорится в материалах дела.

Ранее судебные приставы принудительно взыскали в рэпера OG Buda (настоящее имя – Григорий Ляхов. – Прим. ред.) штраф за пропаганду наркотиков. Ему пришлось выплатить 50 тысяч рублей. Поводом для штрафа послужила популяризация запрещенных веществ в одном из клипов музыканта, а также еще в 4 треках.