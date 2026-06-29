Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 18:35

Общество
Главная / Новости /

Baza: россиянки начали перепродавать удаленные грудные импланты

Россиянки начали перепродавать удаленные грудные импланты – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Россиянки начали перепродавать удаленные грудные импланты, при этом их цена в среднем в 3–4 раза ниже первоначальной стоимости. Об этом сообщает Baza.

Например, эндопротезы Mentor, которые стоят 140 тысяч рублей, продают за 35 тысяч. Импланты Motiva стоимостью 200 тысяч рублей выставлены на продажу за 30 тысяч рублей. В настоящий момент в интернете можно найти несколько десятков подобных объявлений. Девушки объясняют, что им "стало некрасиво", а "тело начало болеть". Они также отмечют, что хотят "отбить" сумму, потраченную на операцию.

Одновременно с этим несколько профильных хирургов столичных клиник признали, что сейчас идет угасание тренда на искусственную грудь, а за последние 10 лет спрос уменьшился на 40%. По мнению хирургов, девушки хотят компенсировать расходы на операции, а также заработать денег на дефиците зарубежных медицинских изделий.

Однако эксперты указали на то, что грудные импланты – медицинские изделия, которые можно использовать только один раз, а после удаления они считаются потенциально загрязненным биологическим материалом. Импланты не предназначены для повторного использования, поскольку это может привести к инфекциям и некрозу.

Ранее врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Яна Дьячкова указала на то, что регулярное использование отбеливающих полосок в домашних условиях приводит к серьезным последствиям, незаметным невооруженному глазу. При этом пациент может не чувствовать боли, однако процесс разрушения уже запущен, а выявить его можно только с помощью дентального микроскопа и высокоточного
оборудования.

Читайте также


общество

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года?

Период напомнит о незакрытых проблемах с близкими и вопросах наследства

Острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака

Читать
закрыть

Почему Луна станет "клубничной" 29 июня?

Спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и примет алый оттенок

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов

Читать
закрыть

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика