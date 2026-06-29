Фото: телеграм-канал Baza

Россиянки начали перепродавать удаленные грудные импланты, при этом их цена в среднем в 3–4 раза ниже первоначальной стоимости. Об этом сообщает Baza.

Например, эндопротезы Mentor, которые стоят 140 тысяч рублей, продают за 35 тысяч. Импланты Motiva стоимостью 200 тысяч рублей выставлены на продажу за 30 тысяч рублей. В настоящий момент в интернете можно найти несколько десятков подобных объявлений. Девушки объясняют, что им "стало некрасиво", а "тело начало болеть". Они также отмечют, что хотят "отбить" сумму, потраченную на операцию.

Одновременно с этим несколько профильных хирургов столичных клиник признали, что сейчас идет угасание тренда на искусственную грудь, а за последние 10 лет спрос уменьшился на 40%. По мнению хирургов, девушки хотят компенсировать расходы на операции, а также заработать денег на дефиците зарубежных медицинских изделий.

Однако эксперты указали на то, что грудные импланты – медицинские изделия, которые можно использовать только один раз, а после удаления они считаются потенциально загрязненным биологическим материалом. Импланты не предназначены для повторного использования, поскольку это может привести к инфекциям и некрозу.

Ранее врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Яна Дьячкова указала на то, что регулярное использование отбеливающих полосок в домашних условиях приводит к серьезным последствиям, незаметным невооруженному глазу. При этом пациент может не чувствовать боли, однако процесс разрушения уже запущен, а выявить его можно только с помощью дентального микроскопа и высокоточного

оборудования.

