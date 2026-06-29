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29 июня, 17:21

Политика

В МИД РФ заявили, что Зеленский от вербальных угроз Белоруссии перешел к терактам

Фото: AP Photo/POOL/Isabel Infantes

Президент Украины Владимир Зеленский от вербальных угроз в адрес Белоруссии перешел к терактам, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью RTVI.

Таким образом он прокомментировал атаку украинского БПЛА на автобус, в котором ехала белорусская детская футбольная команда. Дипломат подчеркнул, что подобные "варварские акции" заслуживают не только осуждения, но и решительного противодействия.

Галузин обратил внимание на заявление МИД Белоруссии, где случившееся было названо преступной, террористической и нацистской акцией, а также прозвучало требование наказать виновных. Российский МИД в тот же день опубликовал заявление с решительным осуждением произошедшего, напомнил политик.

"Мы здесь с белорусскими друзьями полностью солидарны. Мы с ними полностью на одной волне", – заключил он.

Украинский беспилотник ударил по автобусу с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, следовавшему из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области, 17 июня. Женщина, которая сопровождала команду, погибла. Кроме того, ранения получили 8 человек, включая 6 детей.

В России и Белоруссии возбуждены уголовные дела. Следственный комитет РФ установил тех, кто может быть причастен к организации и исполнению атаки. В отношении пятерых человек вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по статье о террористическом акте, повлекшем гибель людей.

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