Россия поддержала запрос Белоруссии о заседании Совбеза ООН по атаке на автобус

Фото: ТАСС/врио губернатора Брянской области

Россия поддержала запрос Белоруссии о проведении экстренного заседания Совбеза ООН после удара ВСУ по автобусу. Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По ее словам, российская сторона рассчитывает на принципиальную оценку преступления против мирного населения.

Украинский БПЛА атаковал автобус с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, следовавший из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области, 17 июня. Погибла сопровождавшая команду женщина, ранения получили 8 человек, включая 6 детей.

Пострадавших доставили в белорусские больницы для лечения по месту жительства. Уголовные дела были возбуждены в России и Белоруссии.

Через некоторое время следственный комитет России установил предполагаемых организаторов и исполнителей атаки. В отношении пятерых человек вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по статье о террористическом акте, повлекшем гибель людей.