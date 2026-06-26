Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 08:36

Политика

Россия поддержала запрос Белоруссии о заседании Совбеза ООН по атаке на автобус

Фото: ТАСС/врио губернатора Брянской области

Россия поддержала запрос Белоруссии о проведении экстренного заседания Совбеза ООН после удара ВСУ по автобусу. Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По ее словам, российская сторона рассчитывает на принципиальную оценку преступления против мирного населения.

Украинский БПЛА атаковал автобус с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, следовавший из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области, 17 июня. Погибла сопровождавшая команду женщина, ранения получили 8 человек, включая 6 детей.

Пострадавших доставили в белорусские больницы для лечения по месту жительства. Уголовные дела были возбуждены в России и Белоруссии.

Через некоторое время следственный комитет России установил предполагаемых организаторов и исполнителей атаки. В отношении пятерых человек вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по статье о террористическом акте, повлекшем гибель людей.

Читайте также


политикапроисшествия

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика