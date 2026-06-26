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26 июня, 07:58

Общество

Профориентационный проект для подростков "Лето моей карьеры" начнется в Москве

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Первый поток городской профориентационной программы для школьников "Лето моей карьеры" начнется 2 июля. Участие доступно учащимся столицы в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В 2026 году на базе центра "Профессии будущего" в Печатниках впервые откроются две новые школы – "Специалист гостиничного сервиса" и "Кастом лаборатория". Подростки изучат профессии в сфере гостеприимства и освоят навыки создания уникальных продуктов вручную. Карьерные наставники помогут участникам разработать индивидуальную карту развития, исходя из целей. В программу также включены экскурсии в крупные компании.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее отметила, что столичная служба занятости в восьмой раз запускает масштабную программу "Лето в новом формате". Она объединяет три проекта: "Лето моей карьеры", "ПРОГероев" и "Стажировки". Всего в них примут участие более 3,5 тысячи школьников и студентов. Программа дает возможность попробовать себя в востребованных профессиях, создать собственные проекты и пройти стажировки в ведущих городских компаниях.

Среди популярных направлений отмечена профессия бариста. Как рассказала Екатерина Шальнева, это одно из самых востребованных направлений среди участников. Обучение по нему прошла школьница Екатерина Антипова.
Проект состоит из двух потоков: с 2 по 24 июля и с 29 июля по 20 августа. Регистрация на первый поток открыта до 2 июля, на второй – до 24 июля. Заявки принимаются на сайте проекта.

Партнерами программы выступят свыше 300 государственных и городских организаций, а также колледжи и вузы. В числе партнеров – АО "Мосгаз", ГУП "Московский метрополитен", ПАО "МОЭК", Главное следственное управление СК РФ по Москве, ВДНХ, центры госуслуг "Мои документы", городские управы, учреждения ЖКХ, библиотеки и спортивные школы.

Вместе с тем 26 июня на пяти площадках столичной службы занятости пройдет Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Вакансии представят 200 работодателей, что на 30% больше, чем годом ранее. Соискатели смогут рассмотреть порядка 30 тысяч предложений. Им помогут в подготовке к собеседовании и обучении новой специальности.

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