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26 июня, 09:25

Происшествия

В Запорожской области предупредили о перебоях с водой из-за проблем с электричеством

Фото: 123RF.com/satakorn

Из-за отключения электричества в Запорожской области возможны перебои в водоснабжении, сообщили в предприятии "Вода Запорожья".

Перебои затронут "значительную часть" региона, но в компании не уточнили, когда работа будет восстановлена.

Ранее губернатор региона Евгений Балицкий указал на то, что в области произошли масштабные аварийные отключения электроэнергии.

Проблема охватила существенную часть территории. В настоящее время специалисты‑энергетики выполняют комплекс мероприятий, которые направлены на то, чтобы электроснабжение продолжило работу в обычном режиме.

Похожие трудности затронули Херсонскую область. Полное или частичное отключение произошло на территории почти всех муниципальных округов.

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