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26 июня, 09:23

Происшествия

В Забайкалье закрыли нелегальный детский лагерь после жалоб родителей

Фото: MAX/"Прокуратура Забайкальского края"

Прокуратура Забайкальского края прекратила работу несанкционированного детского лагеря в селе Угдан после многочисленных жалоб родителей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка была организована после публикаций в СМИ и социальных сетях. Ранее родители сообщали, что детей разместили в обычном сельском доме без столовой, а питаться им приходилось в соседнем кафе.

В ходе проверки выяснилось, что лагерь работал на территории бывшего кафе "Аленка". На момент визита прокуроров там находились 11 детей.

Надзорное ведомство установило, что организаторы не обеспечили безопасные условия пребывания, ухода и присмотра за детьми, не организовали надлежащее питание, а сотрудники не соответствовали квалификационным требованиям. Кроме того, у лагеря отсутствовали необходимые санитарно-эпидемиологические заключения.

Организатора лагеря привлекут к административной ответственности. Также прокуратура направила в суд иск с требованием запретить ему и связанным с ним предпринимателям оказывать услуги по организации детского отдыха и оздоровления без предусмотренных законом разрешительных документов.

Ранее в Туве 24-летний житель Кызыла в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского лагеря "Орленок" в Тандинском районе, забрался в корпус и совершил противоправные действия в отношении 14 детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Злоумышленник признал вину частично.

По ходатайству следователя его заключили под стражу на два месяца. В Минобразования подчеркнули, что территория лагеря охранялась, тревожная кнопка работала исправно, а детям, родителям и сотрудникам оказали психологическую помощь.

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