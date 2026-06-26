Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти девушки в больнице в Крыму

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Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти девушки в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, в феврале 2026 года девушку после жалоб на плохое самочувствие госпитализировали в инфекционное отделение. Пациентка находилась в тяжелом состоянии, однако в реанимацию ее не перевели и экстренных мер по спасению не предприняли. На следующий день она скончалась.

В СК уточнили, что до настоящего времени виновные не были привлечены к ответственности. Расследованием уголовного дела занимается ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Ранее глава СК потребовал доклад по делу о нападении на посетителей в ТЦ Краснодара. Отчет о ходе расследования и установленных обстоятельствах должен представить руководитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю. Центральный аппарат ведомства взял ход расследования под контроль.