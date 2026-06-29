Умерла звезда британского сериала "Мстители" Пенелопа Кит

Фото: Getty Images/Tim P. Whitby

Британская актриса Пенелопа Кит, которая прославилась после сериала "Мстители", скончалась на 87-м году жизни. Об этом рассказала ее семья, пишет газета Telegraph.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что Пенелопа Кит мирно скончалась во время онкологического заболевания в своем доме в графстве Суррей, где она прожила более 50 лет", – сказано в заявлении ее близких.

Семья поблагодарила врачей за поддержку и заботу, которую медики оказывали ей в момент лечения.

Кит родилась 2 апреля 1940 года в Саттоне, графство Суррей. Свою актерскую карьеру она начала в 1963 году, начав работать с театральной компанией Royal Shakespeare Company.

В 1960-х она сыграла в "Мстителях", в 1970-х исполняла роли в ситкомах "Рожденный в поместье" и "Хорошая жизнь". Российские зрители также знают ее по фильму "Собака Баскервилей" (1978).