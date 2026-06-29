Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 16:47

Культура

Умерла звезда британского сериала "Мстители" Пенелопа Кит

Фото: Getty Images/Tim P. Whitby

Британская актриса Пенелопа Кит, которая прославилась после сериала "Мстители", скончалась на 87-м году жизни. Об этом рассказала ее семья, пишет газета Telegraph.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что Пенелопа Кит мирно скончалась во время онкологического заболевания в своем доме в графстве Суррей, где она прожила более 50 лет", – сказано в заявлении ее близких.

Семья поблагодарила врачей за поддержку и заботу, которую медики оказывали ей в момент лечения.

Кит родилась 2 апреля 1940 года в Саттоне, графство Суррей. Свою актерскую карьеру она начала в 1963 году, начав работать с театральной компанией Royal Shakespeare Company.

В 1960-х она сыграла в "Мстителях", в 1970-х исполняла роли в ситкомах "Рожденный в поместье" и "Хорошая жизнь". Российские зрители также знают ее по фильму "Собака Баскервилей" (1978).

Читайте также


культураза рубежом

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года?

Период напомнит о незакрытых проблемах с близкими и вопросах наследства

Острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака

Читать
закрыть

Почему Луна станет "клубничной" 29 июня?

Спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и примет алый оттенок

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов

Читать
закрыть

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика