Социолог Зубец допустил связь между появлением iPhone и падением рождаемости в мире

Появление iPhone привело к падению рождаемости – к такому выводу пришли авторы зарубежных научных исследований. Есть ли в подобных суждениях рациональное зерно – в материале Москвы 24.

Дело в сотовой связи?

Рождаемость в США и других странах начала снижаться в 2007 году – именно тогда Apple выпустила первый iPhone. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на две научные работы, в которых эти события связали между собой.

В частности, экономист Кейтлин Майерс и студент Эзекиэль Хупер из Миддлберийского колледжа отметили в своем исследовании, что первый "яблочный" смартфон работал только в сети американского оператора AT&T. Таким образом, в регионах с хорошим покрытием доступ к этим смартфонам появился раньше. Сравнив данные по этим районам с теми, где сигнал был хуже, исследователи пришли к выводу: доступ к iPhone стал одной из причин снижения рождаемости у женщин 15–44 лет в 2007–2011 годах. Причем наиболее заметный эффект зафиксирован в группе от 15 до 24 лет.

В числе факторов авторы назвали отказ от личного общения, доступ к взрослому контенту и повышение осведомленности о контрацепции.

Другое исследование, которое изучили американские журналисты, охватило 128 государств. Экономисты Эрнан Москосо Боэдо и Натан Хадсон проанализировали данные о распространении смартфонов и подростковой рождаемости.





из текста исследования Страны с совершенно разными системами здравоохранения, законами об абортах и религиозными традициями пережили схожий спад за один и тот же период.

По мнению исследователей, снижение рождаемости среди молодежи до 20 лет ускорилось после того, как смартфоны стали массовыми – это показали данные из Ирана, Коста-Рики, Мексики, Турции и других государств. В Штатах они изучили районы с разным доступом к сетям 4G и широкополосному интернету: уровень подростковой рождаемости быстрее снижался в округах с более широким покрытием.

Однако экономист Теодор Джойс из колледжа Баруха в разговоре со СМИ отнесся к подобным выводам с долей скепсиса. По его словам, демография начала падать с 1990-х годов, задолго до появления смартфонов.

"Вымирание идет повсеместно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал Москве 24, что никакой специальной зависимости между появлением iPhone и падением рождаемости нет.

"К примеру, простое демографическое воспроизводство в СССР нарушилось еще в 1964 году. И это касается практически всех: XX век – век падения рождаемости во всем мире, и начинался он не со смартфонов. Телефоны, возможно, микропроцентами ускорили эти процессы, но не они виноваты в проблеме", – пояснил он.

По мнению эксперта, разговоры, что гаджеты провоцируют одиночество и не оставляют времени на то, чтобы завести детей, несерьезны.





Юрий Крупнов председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Что делать для повышения демографии? Сначала необходимо "форматировать голову". Президент правильно продвигает многодетные семьи и обеспокоен демографией, но, на мой взгляд, важно выявить причину происходящего и уже решать проблемы исходя из этого.

Кроме того, Крупнов отметил, что в обществе есть разные точки зрения. Согласно первой, в мире происходит второй демографический переход – падение рождаемости ниже уровня воспроизводства. Даже в странах, где в семьях всегда было большое количество детей (Центральная Африка, Южная Азия), демография снижается. Хотя ранее существовало мнение, что это произойдет лишь спустя 30–40 лет, пояснил Крупнов.

"Вторая точка зрения: "Зачем много людей? Хорошо, когда не количество, а качество. Когда каждый ребенок желанный, а не случайно появившийся. Два века назад был миллиард жителей на Земле, сейчас больше восьми миллиардов. Ничего не случилось. Станет, условно, 3 миллиарда – ну и что?" – рассказал специалист.

Третья точка зрения, по словам эксперта, – это катастрофа человечества.

"То, что вымирание идет повсеместно, не значит, что оно нормально. Согласно такому мнению, к концу столетия россиян останется 70 миллионов на одной десятой части мировой суши, а вокруг будут миллиардные цивилизации – Китай, Индия, Европа, Африка. С точки зрения демографического веса мы исчезнем, нас "затопчут слоны", – отметил демограф.

По его словам, в центре обсуждения должно быть не принудительное деторождение, а проблема распада семей и отсутствия подлинного счастья в жизни людей. Счастье, согласно мнению Крупнова, подразумевает возможность прожить долгую жизнь до появления правнуков. Оптимальной моделью семьи эксперт назвал ту, которая включает трех‑четырех детей – она представляется необходимой для сохранения и развития российского общества.

В свою очередь, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец предположил, что связь появления нового девайса в 2007 году и снижения темпов роста демографии не исключена.

"Выход первого iPhone и падение рождаемости – это, с одной стороны, совпадение. С другой – Африка сейчас находится в зоне неожиданного резкого сокращения рождаемости, хотя предполагалось, что еще 20–30 лет будут высокие показатели. На этом фоне основная гипотеза заключается в том, что падение рождаемости связано с распространением смартфонов – у каждой африканской домохозяйки в кармане доступ в мир хорошей, красивой, престижной жизни", – пояснил он в беседе с Москвой 24.





Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Такая женщина вдруг обнаруживает, что нормальная семья не обязательно должна быть с семью детьми, а с двумя, в крайнем случае с тремя. Это гипотеза, но она рабочая: максимальное распространение средств доступа к "гламуру", к тому, что такое хорошая жизнь, привело к падению рождаемости.

Эксперт подчеркнул, что основной причиной снижения процесса в нулевые годы стало изменение демографических стандартов поведения: у молодоженов возникло желание жить для себя.

"С другой стороны – кризис 2007–2008 годов, Великая рецессия. iPhone появился одновременно с этим, и рождаемость упала – это следствие экономических проблем", – добавил он.

В такие периоды люди осознают сложность ситуации и планирование детей откладывается. Поэтому в таком случае выход новой электроники не играет роли, заключил Зубец.

