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30 июня, 16:21

Шоу-бизнес

Суд в Москве рассмотрит дело блогера Лизы Миллер об отмывании более 70 млн рублей

Фото: vk.com/kto_takayaa

Суд в Москве заочно рассмотрит уголовное дело блогера Лизы Миллер (настоящее имя – Елизавета Батюта), которую обвиняют в отмывании более 70 миллионов рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура в мессенджере MAX, передает News.ru.

По версии следствия, Батюта с декабря 2020 по апрель 2024 года легализовала свыше 76 миллионов рублей через сделки и разные финансовые операции. Она частично оплатила квартиру в Абу-Даби на сумму более 44,3 миллиона рублей, часть стоимости автомобиля "Роллс-Ройс" (более 3,7 миллиона рублей). Кроме того, девушка отправила на свой банковский счет свыше 28,3 миллиона рублей под видом дивидендов от подконтрольного ей юрлица.

Обвинительное заключение по делу уже утвердили.

Ранее блогера Дмитрия Пуркина (признан в РФ иноагентом), который известен в интернете как Дед Архимед, оштрафовали за отсутствие соответствующей маркировки в телеграм-канале. В прокуратуре заявили, что мужчина распространял свои публикации, не указывая того, что они произведены иностранным агентом или связаны с его деятельностью.

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