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30 июня, 16:15

Происшествия

Дело возбуждено после того, как ребенка покусали в частном детсаду в Дагестане

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет возбудил дело после того, как ребенка покусали в частном детском саду в Дагестане, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

В ряде местных телеграм-каналов появилось сообщение от матери, которая заявила, что ее ребенок два дня посещал детский сад, после чего она заметила укусы и синяки "с головы до ног". При этом воспитатели не рассказали об этом и не объяснили, что произошло. На видео, которое опубликовала женщина, видно, что на ребенке есть следы укусов.

По данным ведомства, телесные повреждения в области спины и локтя были причинены ребенку 25 июня. В связи с инцидентом Хасавюртовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".

Сейчас проводится комплекс мер, которые направлены на установление обстоятельств случившегося. Расследование находится на контроле следственного управления.

Ранее в Узбекистане погиб трехлетний воспитанник частного детского сада – его забыли в автомобиле. При этом руководство и сотрудники учреждения регулярно предупреждались о строгом соблюдении правил и требований перевозки детей.

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