Собянин: с 20:00 силами ПВО только на подлете к Москве уничтожен 61 БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили уже 61 БПЛА на подлете к Москве, сообщил Сергей Собянин.

"Отражена очередная массовая атака вражеских беспилотников", – написал он в мессенджере MAX.

Мэр также уточнил, что такое количество дронов удалось сбить с 20:00 понедельника, 29 июня.

Ранее на подлете к столице было сбито шесть БПЛА. На месте падения обломков беспилотников работали специалисты экстренных служб, которые устанавливали возможные последствия воздушной атаки.

В Подмосковье же за ночь сбили 60 БПЛА в Домодедове, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцове, Бронницах, Раменском, Ступине, Коломне и Егорьевске. В последнем при падении дрона в Егорьевске воспламенился частный дом. Из огня удалось спасти двух взрослых и двух детей, однако по пути в больницу скончался шестимесячный ребенок.