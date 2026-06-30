Собянин сообщил о ликвидации уже 56 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили еще шесть вражеских дронов, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Он уточнил, что к месту падения обломков БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия воздушной атаки.

Ранее силы ПВО отразили атаку еще одного вражеского беспилотника на подлете к Москве. С полуночи торника, 30 июня, над территорией столичного региона было уничтожено уже 56 БПЛА.

В связи с этим временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, а Домодедово и Жуковский полностью закрыты на прием самолетов.