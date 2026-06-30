30 июня, 05:42Мэр Москвы
Собянин: сбит еще один БПЛА, летевший на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО сбили еще один беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – добавил мэр Москвы в своем канале.
Ранее ПВО уничтожила еще три вражеских БПЛА на подлете к Москве. Всего с полуночи вторника, 30 июня, над территорией столичного региона было ликвидировано уже 50 беспилотников.
В связи с этим временные ограничения введены в аэропорту Внуково, который принимает и отправляет рейсы по согласованию, а также в аэропортах Домодедово и Жуковский, которые полностью закрыты на прием и отправку самолетов.