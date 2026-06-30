Собянин сообщил об отражении атаки с полуночи уже 49 летевших к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО Минобороны сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы добавил, что на месте падения обломков дронов уже находятся специалисты экстренных служб.

Ранее силы ПВО отразили атаку еще шести вражеских дронов, летевших на Москву. С полуночи вторника, 30 июня, над территорией столичного региона было уничтожено уже 49 БПЛА.

В связи с этим временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, тогда как Домодедово и Жуковский полностью закрыты на прием самолетов.