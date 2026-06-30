Ограничения на полеты вновь введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Данные меры призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов, напомнили в Росавиации.

Похожие ограничения уже сутки продолжают действовать в столичном аэропорту Внуково. Авиагавань принимает и отправляет воздушные рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Меры безопасности объявляются в столичных аэропортах на фоне попытки атаки БПЛА на Москву, которая началась 29 июня. Согласно последним данным, всего над Московским регионом было уничтожено 12 беспилотников.