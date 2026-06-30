Собянин сообщил об уничтожении с полуночи уже 46 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву, были сбиты силами ПВО. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – уточнил градоначальник в своем канале.

Ранее ПВО уничтожила еще восемь вражеских БПЛА на подлете к Москве. Всего с полуночи вторника, 30 июня, над территорией столичного региона было ликвидировано уже 46 беспилотников.

В связи с этим временные ограничения введены в аэропорту Внуково, который принимает и отправляет рейсы по согласованию, а также в аэропортах Домодедово и Жуковский, которые полностью закрыты на прием и отправку самолетов.