Собянин: средства ПВО сбили еще восемь беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще восемь беспилотников противника на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра столицы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия атаки.

Атака вражеских дронов на Московский регион началась в понедельник, 29 июня. С полуночи вторника, 30 июня, на подлете к столице было уничтожено уже 40 БПЛА.

В связи с этим временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, тогда как Домодедово и Жуковский полностью закрыты на прием самолетов.