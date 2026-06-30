30 июня, 04:54Мэр Москвы
Собянин: система ПВО отразила атаку еще четырех БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Градоначальник уточнил, что к месту падения обломков беспилотников уже прибыли специалисты экстренных служб.
Атака вражеских БПЛА на Москву началась в понедельник, 29 июня. С тех пор над территорией столичного региона было уничтожено уже 44 беспилотника, а за ночь вторника, 30 июня, – 32.
В связи с этим временные ограничения введены в аэропорту Внуково, который принимает и отправляет рейсы по согласованию, а также в аэропортах Домодедово и Жуковский, которые полностью закрыты на прием и отправку самолетов.