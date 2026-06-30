Домодедово и Жуковский вновь закрыты на прием и выпуск авиарейсов

Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

Временные ограничения вновь введены на работу столичных аэропортов Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На момент публикации оба аэропорта закрыты на прием и выпуск рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения по-прежнему действуют в аэропорту Внуково: авиагавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Меры безопасности вводятся в столичных аэропортах на фоне угрозы БПЛА в Московском регионе. С полуночи вторника, 30 июня, на подлете к Москве было уничтожено 50 беспилотников. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.