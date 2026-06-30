30 июня, 07:06Транспорт
Домодедово и Жуковский вновь закрыты на прием и выпуск авиарейсов
Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова
Временные ограничения вновь введены на работу столичных аэропортов Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
На момент публикации оба аэропорта закрыты на прием и выпуск рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения по-прежнему действуют в аэропорту Внуково: авиагавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.
Меры безопасности вводятся в столичных аэропортах на фоне угрозы БПЛА в Московском регионе. С полуночи вторника, 30 июня, на подлете к Москве было уничтожено 50 беспилотников. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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